洋上風力発電などの新エネルギー、再生可能エネルギーに関して県は新たな産業戦略の策定を進めています。



10年後には再生可能エネルギーの導入量を2.5倍に増やすことを目標に掲げていて、国内有数の総合拠点として発展することを目指しています。



県は新年度からの10年間の「新エネルギー産業戦略」の案を、大学教授や、経済団体、それに発電事業者などでつくる会議で示しました。





県産業労働部 佐藤功一部長「新エネルギーを取り巻く状況のいろいろな変化、いい面悪い面ありますけれども、そういった取り巻く状況を注視しながら、新たな戦略に基づきまして新エネルギー産業の振興にこれからも邁進してまいりたい」県のまとめによりますと、この10年で、港湾内の洋上風力発電の商業運転開始などによって、再生可能エネルギーの導入量は倍増し、179万キロワットになりました。次の10年ではその2.5倍に増やしたい考えです。実現し、全てがフル稼働した場合は一般家庭約7万5,000世帯相当の電力量を生み出すことができます。洋上風力発電の参入企業は10年後までに今の10倍以上の215社に、風車の運用・保守の従事者は現在の5倍余りの1,350人に増やすことが目標です。県は新たな戦略の重点プロジェクトに再生可能エネルギーの導入拡大、経済効果の最大化、地域の利益向上、それに産業振興の推進などを盛り込むことにしています。10年後に目指す姿は、「新エネルギー関連産業の総合拠点の形成と地元への多様な利益還元による豊かな地域の創生」です。県は、今後稼働する予定の洋上風力発電も含めた経済波及効果を5,638億円ほどと試算しました。三菱商事の撤退が起きたなか、いかにして描いた戦略を実現できるかが、県内経済の行方を左右します。