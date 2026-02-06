投票日が2日後に迫る中、秋田市の国際教養大学の学生が、選挙や政治、投票への関心を高めることを目的としたユニークなポスターを制作し、学内に掲示しています。



政治に興味を持ってもらおうと、活動する団体の学生たちが手掛けたもので、若い世代の投票を、“直接後押しする”取り組みにも挑みました。



様々な町、様々な国から来た学生が集う、秋田市雄和の国際教養大学。





構内には、「一体これは何だろう？」と思わず足を止めてしまいそうな、様々な種類のポスターが掲示されています。図書館の入り口にあったのは、「アライグマは、洗っているように見えて、何も洗っていない」とのメッセージが添えられたポスター。石井美帆さん「本当に政治資金の改革って、進んでるのかなという思いがあったので、ちょっとなぞらえて。“アライグマ、洗ってないよ” というのと、政治資金（の改革）本当に進んでるのかなというのがちょっと似てたので、それを合わせてポスターにしてみました」ポスターの制作を手がけたのは、石井美帆さん。政治への関心を高める活動を行う学生団体「AIU政治クラブ」の代表で、政治や選挙の情報収集に役立ててもらいたいという思いが込められています。AIU政治クラブ 石井美帆さん「今の若者って選挙の情報をどこで仕入れたらいいかわからないと思うんですけど、 そういう学生の方がもっと気軽に情報を手に入れられるように、目につきやすい感じのキャッチコピーで」「QRコードもつけて、政党（の政策）を比較している情報とかに飛べるように情報を入れて、つくってみました」「若者とか普通に生活していると気づかないことも、結構自分の身の回りのことって政治とつながってて。その政治に関わる人たちを選ぶ選挙っていうのは、私たちにとってとても大事なものだと思うんですね」団体は今回、政治参加への後押しを直接支援する取り組みにも挑戦しました。「交通手段さえあれば、もう少し不在者投票に前のめりというか…ポジティブにとらえていただけるのではないかなと思って、“この企画”を発案したというかたちですね」この企画とは、学生たちを、投票所まで送迎する取り組みで、石井さんと同じ政治クラブの宮里京花さんが担当しました。AIU政治クラブ 宮里京花さん「そういう企画がありますよ…と（情報を）あげた際に、40人、50人以上の人たちからリアクションをいただいて。結局日程が合わなかったりとかというかたちで、今回は試験的なものでもあったので、10人くらいなんですけれども。企画の時点で手ごたえはあった、みんな（移動の）足を求めていたんだなって実感しました」投票は、日々の生活の中で感じること、求めることを意思表示する機会だと、宮里さんは考えます。AIU政治クラブ 宮里京花さん「選挙に行くことで自分の生活を顧みることができるんではないかと考えていて」「自分の生活が楽になるというか、 助けてもらえる可能性があるんだよというのを色んな人に感じて、“あなたの一票に力がある”ということを感じられるところが選挙に行く意味なのではないかと考えます」投票率の低下が懸念される真冬の選挙。学生たちの取り組みが貴重な一票を支えています。