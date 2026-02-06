【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 試験の必須アイテムがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日々の感情や学校生活、趣味のスポーツに関わる言葉などをピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
□□しん
□□てな
とう□□
あい□□
ヒント：試験のときに提出する用紙を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あん」を入れると、次のようになります。
あんしん（安心）
あんてな（アンテナ）
とうあん（答案）
あいあん（アイアン）
「安心」や「答案」といった漢字の言葉の中に、情報を探る「アンテナ（antenna）」やゴルフのクラブ「アイアン（iron）」といったカタカナ語が隠れていました。同じ「あん」という響きでも、心の状態から金属の名称まで、実に多彩な意味を持って使われていることが分かります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
