ホッと胸をなでおろす状態から、情報をキャッチするための装置まで。全く異なる4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめきを武器に、全問正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日々の感情や学校生活、趣味のスポーツに関わる言葉などをピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□しん
□□てな
とう□□
あい□□

ヒント：試験のときに提出する用紙を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：あん

正解は「あん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あん」を入れると、次のようになります。

あんしん（安心）
あんてな（アンテナ）
とうあん（答案）
あいあん（アイアン）

「安心」や「答案」といった漢字の言葉の中に、情報を探る「アンテナ（antenna）」やゴルフのクラブ「アイアン（iron）」といったカタカナ語が隠れていました。同じ「あん」という響きでも、心の状態から金属の名称まで、実に多彩な意味を持って使われていることが分かります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)