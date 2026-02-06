大雪による被害の全容は明らかになっていません。鈴木知事は、全容の把握を待たず必要な支援について2月議会に諮るよう職員に指示しました。



5年ぶりに設置された県の大雪対応の災害対策本部。



6日の会議では、新たに判明した被害について各部局の担当者が報告しました。



県のまとめによりますと、今シーズンこれまでに屋根の雪下ろしや除排雪の事故で12人が死亡し、110人がけがをしています。





死傷者の数は3日前の発表から30人増加しました。農林水産関係の被害額は、畜産施設や農業用ハウスなどわかっているだけで9400万円余りに上っています。被害額はさらに増える見込みで、県は各市町村に生活道路に加え農道の除雪支援も要請することにしています。鈴木知事「被害状況の全容解明待ってると間に合わないという状況にありますので、復旧支援などに要する予算についてはですね過去の経験等に基づきながら2月議会でできるように検討をお願いします」会議では気象台の担当者が今後の天気の見通しについて説明しました。7日の午後から9日月曜日にかけて冬型の気圧配置が強まり、今季一番の強い寒気が流れ込む見通しです。10日火曜日以降は再び気温が上昇する見込みで、積雪の急激な増加と屋根からの落雪、それに、なだれや建物の被害に注意するよう呼びかけています。