浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』が2月6日に公開された。目黒が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】Snow Man 目黒蓮、ブラックフォーマルの『ほどなく、お別れです』オフショット 長文の想いに「涙腺が崩壊しそう」）

目黒が演じたのは葬祭プランナー・漆原礼二。黒の喪服に白シャツというブラックフォーマルでロケ地の雪道を歩く様子やダウンジャケットにジーンズというラフな格好、さらに花束を抱えお辞儀をする姿などをアップした。

目黒は「発表される前に書いた想いを今日、届けます！」と『ほどなく、お別れです』を通じての思いを長文で綴っている。「原作を読んだ時に、大切な人達とか仲間とか、ファンのみんなのことを思い浮かべました」と明かした目黒は、「僕がこの作品に関わることで、この物語を知ってもらって」「いつも応援してくださるみなさんにもいつかは必ず来る誰かとのお別れをしないといけない悲しい瞬間に、この作品を思い出して、希望で寄り添えるかもしれないと思いました」「感じ方は人それぞれで ただ、いつかの心の支えになったらいいなと心から思います」とファンに向けたメッセージを記している。

この投稿にファンからは、「めめの気持ちがすごく伝わりました」「メッセージに感動して涙腺が崩壊しそうだった」「蓮くんって心が綺麗で憧れる」などの声が寄せられた。

目黒は現在『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、カナダ・バンクーバーに滞在中。メンバーの佐久間大介のInstagramには阿部亮平とともに目黒を見送った際の記念写真が公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）