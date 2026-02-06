Mrs. GREEN APPLE×「and ST」コラボ第2弾！ 描き下ろしデザインのスウェット＆ブレスレット発売へ
「and ST（アンドエスティ）」は、2月12日（木）から、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）との第2弾コラボレーションアイテムの予約販売を、公式ウェブストアで開始する。
【写真】リンゴ型チャームがかわいい！ コラボブレスレット詳細
■購入制限は？
今回登場するのは、「Play rhythm， Play fashion！」をテーマに描き下ろされた、異なるジャンルでありながら人々をワクワクさせる音楽とファッションのパワーを融合させたオリジナルグラフィックをデザインにあしらった「スウェット」と「ブレスレット」。
前面に施されたオリジナルグラフィックが存在感抜群の「Mrs.GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット」は、グレーとホワイトの2色展開。S、M、L、XLが用意され、1人につき各サイズ1カラー3点まで購入できる。
また、リンゴ型のチャームがワンポイントの「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ ブレスレット」は1人3点まで予約が可能。
なお、「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット」は、3月20日（金）〜2026年3月31日（火）の間、「and ST TOKYO」でも販売予定。購入には、公式アプリ内「アンドエスティチケット」にて3月10日（火）11時00分より開始される事前来店予約（先着）が必要なため注意してほしい。
