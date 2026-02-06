¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬µá¤á¤ë¹¹¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¡Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò3Ê¬³ä¤·¸À¸ì²½¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ë¤âÁ°¸þ¤
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê6Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤ÆÊá¼ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤ÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£8¡Á9³ä¤ÎÎÏ¤Ç64µå¤òÅê¤¸¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿·¤¿¤Ê´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´Ø¤ÏÅêµå¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò3Ê¬³ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³Ð¤ò¡ÖÎ¯¡Ê¤¿¡Ë¤á¡×¡ÖÄê¤á¡×¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¡×¤È¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏÅêµåÆ°ºî¤Î³«»Ï¤«¤é±¦µÓ¤ò¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÎ¯¤á¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Á³¤ËÎ®¤µ¤ì²á¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·²á¤®¤º¡¢´Ö¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤Ä¤«¤ì¤ÐµîÇ¯¤è¤ê¤â½ÐÎÏ¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤«¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£¡ÖÄê¤á¡×¤È¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¡×¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÎ¯¤á¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î13¾¡¤òµó¤²¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡£Âç´Ø¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥ÕÆ±¤¸¤¯Ãì¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¸¶¤¬Ì³¤á¤¿º£µ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÌò¤È¤Ê¤ì¤Ð2023Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ³«ËëÅê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÍýÁÛ¡ÊÁü¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë