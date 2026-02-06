¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×ÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¥Ò¥í¥¤¥ó½÷Í¥àµ×¡¹¤ÎÉüµ¢»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ª40ºÐ¡¢Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿Âã±ÑÎ¤²Â¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿40ºÐ½÷Í¥¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢SNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡5ÆüÊüÁ÷²ó¤Çµ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âã±ÑÎ¤²Â(¤Þ¤æ¤º¤ß¡¦¤¨¤ê¤«)¡£2009Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÏ¢Â³Å¾¶Ð¥É¥é¥Þ¡¡¼Îá¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡Ä¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Åìµþ°ìÏº(¿åÂô½Ù)¤ÎºÊ¡¦¤Ï¤ë¤ßÌò¤ò±é¤¸¤¿Âã¤¬¡¢ÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó·º»ö¡×¤ËÆ±¤¸¤Ï¤ë¤ßÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡ÖÀÎ¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¤Í¡Ä¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ø¤Ï¤ë¤ß¡Ù¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª Âã±ÑÎ¤²Â¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥±¥ó¥ß¥óSHOW¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¡ÊÂã±ÑÎ¤²Â¤µ¤ó¡Ë¤ò´Ñ¤é¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢Âã¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£20Ç¯¤Ë·ëº§¡¢21Ç¯¤Ë½Ð»º¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÑ²½¤Î¤¢¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£