¡ÖÀ¨¤¤Å¸³«¡Ä¡×ÍÄÆëÀ÷¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Îà·ëº§¡õÇ¥¿±áÈ¯É½¤«¤é3Ç¯¡Äà²»³Ú³¦ºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ëá²£ÊÂ¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¡¦¾®ÎÓ°¦¼ÂÉ×ºÊ¤Ï¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
É×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ª±é¸å¤Ë¾Ð´é¤Ç»£±Æ
¡¡¸µÆü¤Î·ëº§¡õÇ¥¿±È¯É½¤«¤é3Ç¯¡Ä¡£²»³Ú³¦¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎàÉ×ÉØ²£ÊÂ¤Óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÇÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¤µ¤ó¤Î¡ÈÃÆ¤¿¶¤ê¡É¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Àè·î30Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖKyohei Sorita & Japan National Orchestra Winter Tour 2026¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖÈ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤â¥½¥í¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Á¡ºÙ¤Ê²»¤ÎÃæ¤ËÇ®¤¤¾ðÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¤«¤é¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤Þ¤Ç½ª»Ï°µ´¬¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ª±é¸å¡¢È¿ÅÄ¶³Ê¿¤µ¤ó¤È¾®ÎÓ°¦¼Â¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±È¿ÅÄ¤È¡¢È¿ÅÄ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ°¦¼Â¤ò¸ò¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤É×ÉØ¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤¨¡¢¤¹¤´¤¤Å¸³«¡×¡ÖÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¡¦¾®ÎÓ°¦¼ÂÉ×ºÊ¤ÏºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÍÄÆëÀ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¶¥¤Ã¤Æ¤¿¤ª2¿Í¤¬¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈ¿ÅÄ¤´É×ºÊ¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´î¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡È¿ÅÄ¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËÂè81²óÆüËÜ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÂè1°ÌÆþ¾Þ¤·¤½¤Î¸åÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¾®ÎÓ¤Ï3ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á9ºÐ¤Ç¹ñºÝ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢È¿ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ±¤¸²»³Ú¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈ¿ÅÄ¤È¾®ÎÓ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤È4°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2¿Í¤Ï23Ç¯1·î1Æü¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£