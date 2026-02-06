¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢FW¹ç¸ÍÀ²Ìð¤òÆÃÊÌ»ØÄê¡¡Ê¡²¬Âç¤Ëºß³ØÃæ¡¢2027Ç¯²ÃÆþÆâÄê
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï6Æü¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬Âç¤ÎFW¹ç¸ÍÀ²Ìð¡Ê¤´¤¦¤È¡¦¤Ï¤ë¤ä¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤éJ¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢º£µ¨¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹ç¸Í¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å73¥¥í¡£FC¡¡LAPASION¤ÎU12¤äÆ±15¡¢Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â¤ò·Ð¤ÆÊ¡²¬Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤È¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶¼é¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï42¡£