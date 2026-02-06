◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、筑後）

ソフトバンクの嶺井博希捕手（34）が、福岡県筑後市のファーム施設で練習を始めた。調整が一任されているS組で、柳田悠岐と今宮健太らと一緒に汗を流した。第3クール初日の10日から宮崎に合流予定で「100％でいけるようにしたい」と意気込んだ。

1月の自主トレは宮崎でDeNAの宮崎らと実施。「1年間しっかり動けるよう、体づくりをメインに取り組んできた」と話す。この日のフリー打撃では王球団会長が見守る中、10本以上の柵越えを披露も「外で打ったのは久しぶり。風が（あったから飛距離が伸びだ）」と謙遜。王会長から打撃指導を受ける場面もあり「しっかり体重を乗せて打て」と助言されたことを明かした。

2022年オフにDeNAからFA移籍。昨季は、移籍後で自己最多となる63試合に出場し、打率2割2分4厘、4本塁打、19打点の成績を残した。今キャンプは初めてのS組。「（調整は）初めてなので全然分からない」としながらも「動きも、強さも、全てにおいて体をつくってきた」と調整に自信をのぞかせる。小久保監督が「レギュラーを決めていない」と話すなど、今季も正捕手争いに注目が集まる中で、ベテランがギアを上げている。（浜口妙華）