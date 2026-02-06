「格が違う」「すぐに獲得していい」元オランダ代表の名手が太鼓判！“大阪からやってきた”日本人MFに衝撃を受ける
1990年代のアヤックスでチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたほか、94年、98年のワールドカップ、96年、2000年の欧州選手権と計４度のメジャートーナメント出場経験も持つ元オランダ代表の名手、ロナルド・デ・ブール氏が10代の日本人選手に太鼓判だ。『ワールドサッカーダイジェスト』誌のインタビュー中（１月下旬に実施）に、みずからこう切り出した。
「私はいま、アヤックスでアカデミーの選手たちを指導している。まったくの偶然だけど、今日は４人の日本人選手がトライアルに来ていたよ。正式名は忘れてしまったが、われわれが提携している大阪のクラブからだ。キーパーが１人、フィールドプレーヤーが３人で、滞在は２週間。今日が彼らのトレーニング初日だった。明日の練習試合では、実際の試合でのスキルを見せてもらう」
まだ初期も初期の段階だが、早くも惚れ込んだ選手がいるようだ。
「あるミッドフィルダーにはいい意味で裏切られた。４人とも17歳かそこらだけど、そのミッドフィルダーだけは格が違うんだ。フォワードの選手も良かったが、実際の試合ではどうか。ミッドフィルダーの方はすぐに獲得していい。とんでもない選手だ」
板倉滉、冨安健洋の両日本代表が所属し、今冬の移籍マーケットでは佐野航大（NEC）の獲得に乗り出すなど、日本人タレントの補強に積極的なアヤックス。デ・ブールの進言を受け、ユース世代のリクルーティングにも本腰を入れるかもしれない。
インタビュアー●クリス・ウィートリー、大川 佑
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介
「私はいま、アヤックスでアカデミーの選手たちを指導している。まったくの偶然だけど、今日は４人の日本人選手がトライアルに来ていたよ。正式名は忘れてしまったが、われわれが提携している大阪のクラブからだ。キーパーが１人、フィールドプレーヤーが３人で、滞在は２週間。今日が彼らのトレーニング初日だった。明日の練習試合では、実際の試合でのスキルを見せてもらう」
まだ初期も初期の段階だが、早くも惚れ込んだ選手がいるようだ。
板倉滉、冨安健洋の両日本代表が所属し、今冬の移籍マーケットでは佐野航大（NEC）の獲得に乗り出すなど、日本人タレントの補強に積極的なアヤックス。デ・ブールの進言を受け、ユース世代のリクルーティングにも本腰を入れるかもしれない。
インタビュアー●クリス・ウィートリー、大川 佑
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介