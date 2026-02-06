新潟市は、防災行政無線が故障し災害時の避難情報や、ミサイル発射時の国民保護情報などの放送ができない状況になっていると発表しました。



新潟市によりますと、6日午後3時ごろ、無線を点検していた業者から「作動しなくなっている」と市に連絡がありました。発信元となっている親局から電波が送られ、市の無線放送ができる仕組みになっていますが、親局の機械部品が故障していて市から一括での防災行政無線の放送ができなくなっているということです。



原因は分かっておらず復旧の見込みも立っていません。



新潟市は、防災メールや市のLINE公式アカウントを登録し、情報を収集するよう呼びかけています。