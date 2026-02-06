認知症の男性にマンションの一室の所有権をおよそ8倍の価格で購入させ、現金をだまし取ったとして、不動産会社の元社員が逮捕されました。狙われたのは一人暮らしの高齢者。被害を防ぐには。

きょう、準詐欺の疑いで送検されたのは、不動産会社の元社員・富塚健二容疑者（39）。富塚容疑者が狙ったのは一人暮らしの高齢者。認知症などで判断力が低下していることにつけ込んだ犯行でした。

警察によりますと、富塚容疑者は2023年、当時84歳だった認知症の男性の自宅を何度も訪問したといいます。

もちかけたのは、マンションの所有権の購入。当時勤務していた不動産会社が375万円で購入した埼玉県内のマンションの一室をめぐり、富塚容疑者は男性に所有権の一部を購入価格のおよそ8倍で販売。およそ2000万円をだまし取ったとみられています。男性は家賃収入などを受け取っていませんでした。

事件は、おととし5月。

「一人暮らしの父親の口座から身に覚えのない出金がある」

離れて暮らす男性の息子が異変に気が付いたことで発覚しました。息子は、男性が認知症のため、防犯のためにと、通帳や印鑑を預かっていたといいますが、富塚容疑者は男性が持っていた口座のインターネットバンキングに登録させ、自分たちの口座に送金させたということです。

一方で、不動産登記の手続きについては富塚容疑者がどのように行ったのかはわかっておらず、富塚容疑者は取り調べに対し、黙秘しているということです。

認知症を患った一人暮らしの高齢者を狙った犯行を食い止めるには…

西銀座法律事務所 島幸明 弁護士

「ご本人が注意すればいいかというと難しい。周りの方も連携して注意しておく必要がある」

また、財産管理など生活面や法的手続きを高齢者に代わってサポートする「成年後見人」を活用することを勧めています。

一方、警察によりますと、富塚容疑者が勤務していた不動産会社「N-Nine」をめぐっては、他にも同様の被害が複数確認されていて、被害総額は8000万円を超えるとみられています。