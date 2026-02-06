白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が6日、自身のブログを更新。健康診断の結果、精密検査を受けることになったことを報告した。

「ご報告」と題したブログを更新。「健康診断で、ちょっと引っかかるところが見つかりました」と報告。「正直、結果を見た瞬間はショックでした…。“まさか、また自分が？”って、頭が一瞬フリーズしたよね」と振り返った。

「でも、落ち込んでいても何も変わらないので、近いうちに、かかりつけの病院で診察を受けてきます」と気丈につづった。

健康診断の結果も公開。尿検査が精密検査が必要と記されており、「精密検査。この言葉、重たいです」と心境を明かした。

「でも同時に、“早めに気づけた”という意味でもあるはず。不安はあるけど、今できることは、きちんと診てもらって、必要なら向き合うこと」と続け、「また結果が分かったら、正直な気持ちで書きます」と締めくくった。

ネイボールは日本人と米国人の両親を持ち、サッカーブラジル代表・ネイマールのそっくりさんとして話題に。元AKB48・川崎希の夫で、タレント・アレクサンダーの付き人をしていたこともあった。バラエティー番組やCMにも出演し、最近は動画クリエイターとしても活動している。2024年1月に白血病を公表。闘病中に不妊治療を行い、昨年1月に第1子女児が誕生している。

1月下旬にはインフルエンザに罹患（りかん）したことを報告。約1週間寝込んだことも明かしていた。