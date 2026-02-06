石川県白山市の白峰地区で6日、恒例の「雪だるままつり」が開かれました。白銀の世界に現れた年に一度の情緒あふれる風景とは…



小さなロウソクの灯りに照らされる手作りの雪だるま。淡い光に浮かび上がる集落の風景が、冬の風物詩となっています。



霊峰・白山のふもと標高約500メートルにある集落、白峰地区には約300世帯が暮らしています。



雪だるまを作る大学生は：

Q. これは何を作っている？

「これはクマです。リアルなものを作りました。雪が多いところだと家にこもりがちだけど、外でみんなとやる機会がなかなかなくて、わくわくする」

住民やボランティアの大学生が手掛けた雪だるまが、地区のあちらこちらに。



豪雪地帯のこの地区で雪を楽しもうと、30年以上前から行われている手作りの祭りです。



清水 りか 記者：

「こちらの軒先には、カラフルな飾りつけに楽器を演奏する雪だるま、個性豊かな雪だるまが並んでいます」



屋根の上につくられたのは、大阪・関西万博の顔となったあのキャラクターです。

作った人は：

Q. 出来栄えは？

「いい感じ、100点です。住民も一生懸命、家の前に雪だるまを作って、活気が出ていいと思います」



この地で暮らす人々にとって雪は「厄介者」である一方、街の活性化につながる資源としての一面もあります。



雪だるままつり実行委員会・小田 吉一 委員長：

「昔から雪は敵ということだったのですけども、この雪だるまを始めてから、雪を大事にしなければといろいろな思いが出てきたので、何十年経っても雪だるままつりが続いている」



そして、夜のとばりが降り始めると…

リポート・清水 りか 記者：

「ロウソク1つ1つに火が灯されています。とてもきれいです」



年に一度しか見ることができない、この幻想的な風景。



白峰地区一帯は、柔らかな光で溢れていました。

