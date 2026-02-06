MAZZEL・NAOYA、母から「説教LINEが死ぬほど届く」内容にキンプリ永瀬廉「愛がある」お茶目な返信も明かす
【モデルプレス＝2026/02/06】ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）が5日、テレビ東京の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）にゲスト出演。自身の母について話す場面があった。
【写真】BMSG人気アーティストの豪華すぎる差し入れ
「人生の推しソング」をテーマに、ゲストの音楽体験や思い出とともに楽曲の魅力を紹介する同番組。NAOYAは、スピッツの8枚目のシングル「空も飛べるはず」（1994年）をチョイスし「母親を思い出して安心できる」曲だと紹介した。
その理由について「お母さんの着メロやったんです」と母の携帯の着信音だった曲で、車の中でもよく流れていたため「10年前とかのお母さんを思い出しちゃいます」と説明。メインMCを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉が「今のお母さんでもいいねんけど」と思わずツッコミを入れると、NAOYAは「リアルタイムのお母さんはMAZZELの曲をずっと聴いてくれてるから」と笑顔で補足した。
さらに、そんな母とのエピソードを尋ねられると、NAOYAは「最近、生放送とか出たあと（母から）説教LINEが死ぬほど届くんですよ」と告白。永瀬が「えーっ！？」と驚きの声を上げると、NAOYAは「『あんた街ブラロケのVTRを見たら、その土地についてまず触れなさい』『さっき食べ物食べてたやろ？その食べ物について触れな』『面白かったですの一言だけやったらアカンよ！』みたいに怒られて」と熱の入った指導を受けると説明した。
永瀬が「そんだけ言ってくれてるってことはすごいね（放送を）見てくれて。愛があるというか。実際どうやって返すの？」と質問すると、NAOYAは「了解！！」とだけ返信するとお茶目に話し、スタジオを笑わせた。
最後には「毎日20件は（連絡が）きます。めっっっちゃくる。お説教じゃない。基本は褒めベースなんですけど、何か番組出たときは絶対お叱りがきます」と母が温かく活動を見守ってくれているとにっこり。永瀬が「この番組は大丈夫そうですか？」と心配すると「今のところ大丈夫やと思います。また『あんたホワホワしすぎやで』とか怒られるかも」と明るく話した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG人気アーティストの豪華すぎる差し入れ
◆NAOYA、母を思い出す1曲
「人生の推しソング」をテーマに、ゲストの音楽体験や思い出とともに楽曲の魅力を紹介する同番組。NAOYAは、スピッツの8枚目のシングル「空も飛べるはず」（1994年）をチョイスし「母親を思い出して安心できる」曲だと紹介した。
◆NAOYA、母から説教LINE
さらに、そんな母とのエピソードを尋ねられると、NAOYAは「最近、生放送とか出たあと（母から）説教LINEが死ぬほど届くんですよ」と告白。永瀬が「えーっ！？」と驚きの声を上げると、NAOYAは「『あんた街ブラロケのVTRを見たら、その土地についてまず触れなさい』『さっき食べ物食べてたやろ？その食べ物について触れな』『面白かったですの一言だけやったらアカンよ！』みたいに怒られて」と熱の入った指導を受けると説明した。
永瀬が「そんだけ言ってくれてるってことはすごいね（放送を）見てくれて。愛があるというか。実際どうやって返すの？」と質問すると、NAOYAは「了解！！」とだけ返信するとお茶目に話し、スタジオを笑わせた。
最後には「毎日20件は（連絡が）きます。めっっっちゃくる。お説教じゃない。基本は褒めベースなんですけど、何か番組出たときは絶対お叱りがきます」と母が温かく活動を見守ってくれているとにっこり。永瀬が「この番組は大丈夫そうですか？」と心配すると「今のところ大丈夫やと思います。また『あんたホワホワしすぎやで』とか怒られるかも」と明るく話した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】