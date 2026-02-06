第1四半期ECB専門家予測調査 インフレ予想に変化なし 第1四半期ECB専門家予測調査 インフレ予想に変化なし

リンクをコピーする みんなの感想は？

第1四半期ECB専門家予測調査



・ヘッドラインおよびコアHICPインフレ期待は全ホライゾンで変わらず

・実質GDP成長期待は2026年を除いて変わらず（2026年はわずかに上方修正）

・失業率期待は2026年・2027年で変わらず、その後はやや低下



ヘッドラインインフレ（HICPによる）期待は、2026年が1.8％、2027年が2.0％、2028年が2.1％となった。前回調査（2025年第4四半期実施）と比べ、2026年および2027年の期待は変わらず、2028年の期待は前回調査に含まれていなかった。一方、エネルギーと食品を除くコアHICPインフレ期待は全ホライゾンで2.0％と、前回調査から変わらず。長期（2030年）の期待もヘッドライン・コアHICPともに2.0％で変わらず。



実質GDP成長率を2026年1.2％、2027年1.4％、2028年1.3％と予想。前回調査比では2026年が0.1ポイント上方修正されたが、2027年は変わらず。この2026年上方修正は主に2025年第3四半期のGDP実績が予想を上回ったキャリーオーバー効果による。長期GDP成長期待は1.3％で変わらず。



失業率期待は2026年・2027年で変わらず、長期でわずかに下方修正。回答者は2026年6.3％、2027年6.2％、2028年および長期（2030年）6.1％と予想。

外部サイト