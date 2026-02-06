ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊６３ｂｐとやや拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ　　　　2.822
フランス　　　3.434（+61）
イタリア　　　3.453（+63）
スペイン　　　3.206（+38）
オランダ　　　2.893（+7）
ギリシャ　　　3.442（+62）
ポルトガル　　　3.194（+37）
ベルギー　　　3.364（+54）
オーストリア　3.124（+30）
アイルランド　3.087（+27）
フィンランド　3.085（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）