ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊６３ｂｐとやや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 2.822
フランス 3.434（+61）
イタリア 3.453（+63）
スペイン 3.206（+38）
オランダ 2.893（+7）
ギリシャ 3.442（+62）
ポルトガル 3.194（+37）
ベルギー 3.364（+54）
オーストリア 3.124（+30）
アイルランド 3.087（+27）
フィンランド 3.085（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
