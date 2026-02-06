“めるる”の愛称で親しまれるモデルで俳優の生見愛瑠さんが、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュなオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 生見愛瑠 】「ぐれーまみれ。」 コンクリート空間で魅せるモノトーンコーディネート フォロワー絶賛「脚長すぎる〜！」



生見さんは、コンクリート打ちっぱなしの無機質な空間で撮影された写真を投稿。「ぐれーまみれ。」と茶目っ気たっぷりにコメントを添え、グレーを基調としたモノトーンスタイルを披露しました。





今回生見さんが選んだのは、デコルテを美しく見せる濃いグレーのオフショルダートップスと、淡いグレーのスウェットワイドパンツ。スウェット素材ながらも、肩の露出とボリュームのあるボトムスのコントラストが、彼女の抜群のスタイルをより一層引き立てる着こなしとなっています。





全体の印象を引き締めるアクセントとして、黒縁のメガネを着用。さらに、黒のチェーンストラップが目を引くショルダーバッグを合わせることで、カジュアルなスウェットスタイルを都会的で洗練された装いへと昇華させています。





この投稿を見た人たちからは、「スウェットめるる珍しい！」「めちゃ似合ってる」「スウェットなのにオシャレすぎる」「脚長すぎる〜」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】