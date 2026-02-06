６日に開会式に先立ち行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体。

日本の先陣を切ったアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は、前半のリズムダンスで自己ベストに迫る６８・６４点をマークした。納得の演技に森田は力強く拳を握り、吉田は笑顔を見せた。（デジタル編集部）

１０チームが参加する団体。「うたまさ」は３番目に氷上に立った。冒頭から息の合った演技を披露。会場からは手拍子も起こった。大きなミスなく初の五輪の舞台での演技を終えた。滑り終えた時点でトップに立った。

６８・６４点は自己ベストの６９・６９点にわずかに及ばなかったが、本人たちもチームメイトにも笑顔があふれる好演で、鍵山優真（オリエンタルバイオ）は感激したのか何度も涙をぬぐっていた。

個人での出場権は逃し、団体のみでの出場となる２２歳のペア。吉田は「リンクインした瞬間から自分たちの演技が終わるまで本当にすごく楽しかった。小さなミスは少しずつあったが、本当にこの会場を最初から最後まで楽しめた」、森田は「点数は自分たちの中で目標としていた点数には届かなかったが、手応えのある演技ができた」と話した。堂々とした五輪デビューだった。