『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。8日目は、社民党、日本保守党、減税日本・ゆうこく連合をフカボリします。

■「税金はあなたのために」党の存亡かけ“正念場”社民

社民党 福島党首（2月1日・都内）

「いまだから社民党。あなたの税金はあなたのために」

「まず消費税についてはゼロ」

前身の党から数えて“80年”の歴史を持つ社民党ですが、2025年に、唯一の衆議院議員が離党し、国会議員は福島党首を含めて二人だけ。

党の存亡をかけた、まさに“正念場”を迎えています。

社民党 福島党首

「中道改革連合ができてセンターラインがちょっと右に行っている。そうすると実はここ（左）が空いてるはずなんですよね」

「ぜひ社民党が受け皿になりたい。なります」

■保守「移民はもういらん」外国人政策訴え

一方、2023年結党の日本保守党。

日本保守党・百田代表（1月29日・都内）

「移民問題っていうのは日本の将来に関わる最も大きな問題なんですよ。ですから私たちは移民はもういらんと言っています」

外国人政策などを訴え、保守層の支持獲得を狙います。

百田代表は、支持者から「暴れてください」「未来の総理大臣をお願いします」と声をかけられていました。

日本保守党・百田代表

「誰が優勢とか、誰が今調子いいとか。そんな私たち知ったこっちゃありません」

「頑張って力の限り私たちの主張を訴えていきたいと思ってます」

■「消費税は、廃止一択」急きょ結党、ゆうこく

解散直後に結党したばかりの減税日本・ゆうこく連合。

減税日本・ゆうこく連合・原口共同代表（1月31日・都内）

「消費税は、廃止一択！国民の命を守るために、ゆうこく連合立ちあがろう！」

共同代表の原口氏は立憲民主党から、中道改革連合に参加せず、日本保守党を離党した河村たかし氏と急きょ、新党を立ち上げました。

減税日本・ゆうこく連合・原口共同代表

「場合によっては彼ら（中道）は高市内閣と連立するっていうんでしょ。今の自民党政治をチェックする人いないじゃないか」

「日本独立・日本再興・日本救世」を掲げ、消費税の廃止や、医療と食の安全を守るなどと訴えています。