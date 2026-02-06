衆議院議員選挙はあさって投開票です。

公示日の第一声を皮切りに訴えを続けてきた各候補のこれまでの選挙戦を振り返ります。

県３区に立候補しているのは、届出順に中道改革連合の新人、落合拓磨さん（２８）、参政党の新人、遠藤和史さん（６０）、自民党の前職、加藤鮎子さん（４６）、国民民主党の新人喜多恒介さん（３６）の４人です。

■中道・新 落合拓磨氏

中道・新 落合拓磨氏「日本海側が強くならなければいけないと、私は確信をしております！」

天童市出身の落合拓磨さんは、去年９月に立憲民主党の公認候補となり、今回、中道改革連合からの出馬です。

石黒覚さん「間違いなく自分たちが住んでいく未来を自分たちの足と手で開いていける人物だと思っています」

国政挑戦を後押しした恩師の横には、新たなパートナーの姿も。

公明党県本部 菊池文昭氏「私ども公明党県本部も同士である落合たくまさんの当選にしっかりと取り組んでまいります」

震災をきっかけに政治を志した落合さんは豪雨などの災害に備えるインフラ整備を主な公約に掲げています。

これまでの野党共闘が崩れる中、落合さんは個人演説会を各地で開くなど野党支持層への訴えを強めます。



中道・新 落合拓磨氏「足元の暮らしをしっかりと支えながらも平和というものをしっかりと訴えていきたい。私も長くつで走っていきます」

ボランティア活動で使う長靴で落合さんは、庄内、最上を最後まで駆け抜けます。

■参政・新 遠藤和史氏



参政・新 遠藤和史氏「日本はしっかりと農業をもう一回見直していく必要があるのではないか」

山形市出身で川西町にも拠点を持つ遠藤和史さんは、参政党の新人として出馬。

大学で稲作を学ぶかたわら、農業を守る政治の実現を訴えます。

参政・新 遠藤和史氏「学生さんにはがんばってねと声掛けしてもらっている」

公示直前での出馬表明を挽回すべく遊説にも力を注ぎます。

参政・新 遠藤和史氏「国を守るのは人、人を守るのは食、食を守るのは農業、農業を守るのはやはり政治」

二足のわらじで挑む遠藤さんは若者にも伝わる言葉を大切に支持拡大を訴えます。



■自民・前 加藤鮎子氏

自民・前 加藤鮎子氏「人口減少が進んでいる中で地方からこそ、こども・子育てしやすい環境を作っていく」

５回目の当選を目指す自民党の前職、加藤鮎子さん。

今回の選挙戦では、天候を考慮し、室内での演説会を中心に支持拡大を訴えてきました。

佐藤聡 鶴岡市長「前回の支援にしっかりと応えるべく今回は加藤鮎子さんを支えることでしっかりと皆さんに訴えをさせていただく」

地元の後援会に加え、去年１０月に初当選した鶴岡市の佐藤市長も応援に駆け付けるなど組織戦を展開します。

自民・前 加藤鮎子氏「着実に実現したものもあれば、道半ばのものもある。引き続きこの地域のために、粉骨砕身働いてまいりたい所存です」

加藤さんは、元こども政策担当大臣としての実績に加え、物価対策やインフラ整備なども公約に掲げています。

自民・前 加藤鮎子氏「しっかり地域のために働けという皆さんのご期待を感じる私自身はそれに対する責任を感じている」

４期１１年の実績と信念を胸に加藤さんは有権者への訴えを続けます。

■国民・新 喜多恒介氏

国民・新 喜多恒介氏「私達が大切にしてきた町は、愛する町は消えていく運命にあるんですか。そんなのは嫌です」

国民民主党の新人・喜多恒介さんは、県外からの移住者として感じる人口減少問題に触れながら、手取りを増やす重要性などを訴えてきました。

舟山康江県連会長や芳賀道也参議院議員も応援にかけつけます。

芳賀道也 参議院議員「庄内の声を届けるそのことをできる代議士３区から庄内最上から喜多恒介をどうか皆さんの力で押し上げてください」

国民民主党県連 舟山康江 会長「日本を動かす時が来た、新しい政治をつくる時が来た、まさに喜多恒介の出番であります」

去年１０月の鶴岡市長選に出馬した喜多さんは、その時の経験を今回の選挙戦のエネルギーにしています。

国民・新 喜多恒介氏「ずっと市長選から見ていたよとか鶴岡このままじゃいけないよとか庄内を変えていかなきゃとかそれこそ山形・日本を変えていかなきゃというたくさんの思いを受け取れた」

地域を変えるという強い思いで、喜多さんは最後まで訴えを続けています。

衆議院議員選挙は、今月８日に投票と開票が行われます。