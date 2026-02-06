きょう、総務省が発表した去年１年間の家計調査の結果で、山形市がラーメン消費額全国１位となりました。

【写真を見る】山形市がラーメン消費額日本一に！ 過去最高額更新で4連覇！ ラーメン店の店主らが歓喜 総務省家計調査

「ラーメンの聖地・山形」４連覇達成です。

午前８時過ぎの山形市役所。山形市長や市内のラーメン店の店主らが集まり、発表の瞬間を待っていました。

大内希美アナウンサー「去年１１月の時点で山形市は２万３１７９円。２位との差は６１５２円です。果たしてどうなるのでしょうか！？」

そして・・・！

「よし！」

結果は、山形市が４年連続の日本一に！

山形市の去年１年間の一世帯あたりの中華そばの消費額は２万５１０２円で、過去最高となった去年の消費額をさらに更新する快挙となりました。

■関係者や市民からあふれる喜びの声

街の人「だそうですね～！おめでとうございます。嬉しい」

街の人「山形県民としてとても嬉しい」

山形市では関係者らが笑顔でバンザイをしながら喜びを分かち合っていました。

山形市 佐藤孝弘 市長「嬉しいですし、過去最高額を更新したということで市民の皆さん、ラーメン屋さんはじめ、業界の皆さんにもがんばってもらった成果だと思っている」

「ラーメンの聖地、山形市」を創る協議会 寒河江洸 副会長「こういった取り組みを通じて（ラーメン店同士が）肩を組んで協力できるというのは素晴らしいこと。今後もみんなで協力して盛り上げていければなと思う」

■４連覇を記念してラーメンをふるまう！

大内希美アナウンサー「外では４連覇を記念してラーメンがふるまわれています。あちらには行列ができています！」

１００杯限定で提供されたラーメン！子どもからお年寄りまで夢中でほおばっていました。

市民「外で食べるの格別おいしいで～す」

「ラーメンの聖地・山形」のさらなる盛り上がりに期待です。