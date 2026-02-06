　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 116(　　 116)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 107(　　 107)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 551(　　 551)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 182(　　 166)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　92(　　　92)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2120(　　2120)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1556(　　1030)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　30(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 244(　　 226)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7275(　　2879)
　　　　　 　 　 3月限　　　115992(　 59470)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　24)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1300(　　 726)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6783(　　4133)
　　　　　 　 　 3月限　　　 72867(　 40825)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　70(　　　44)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 195(　　 195)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 363(　　 363)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8289(　　8289)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　48(　　　48)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 715(　　 715)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 914(　　 914)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35558(　 35558)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　16)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

