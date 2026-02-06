主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 116( 116)
TOPIX先物 3月限 107( 107)
日経225ミニ 3月限 551( 551)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 182( 166)
TOPIX先物 3月限 92( 92)
日経225ミニ 3月限 2120( 2120)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1556( 1030)
6月限 30( 24)
TOPIX先物 3月限 244( 226)
日経225ミニ 2月限 7275( 2879)
3月限 115992( 59470)
4月限 28( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1300( 726)
6月限 6( 4)
日経225ミニ 2月限 6783( 4133)
3月限 72867( 40825)
4月限 70( 44)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 195( 195)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 2月限 363( 363)
3月限 8289( 8289)
4月限 48( 48)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 715( 715)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 914( 914)
3月限 35558( 35558)
4月限 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 116( 116)
TOPIX先物 3月限 107( 107)
日経225ミニ 3月限 551( 551)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 182( 166)
TOPIX先物 3月限 92( 92)
日経225ミニ 3月限 2120( 2120)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1556( 1030)
6月限 30( 24)
TOPIX先物 3月限 244( 226)
日経225ミニ 2月限 7275( 2879)
3月限 115992( 59470)
4月限 28( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1300( 726)
6月限 6( 4)
日経225ミニ 2月限 6783( 4133)
3月限 72867( 40825)
4月限 70( 44)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 195( 195)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 2月限 363( 363)
3月限 8289( 8289)
4月限 48( 48)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 715( 715)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 914( 914)
3月限 35558( 35558)
4月限 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース