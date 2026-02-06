　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5587(　　2835)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1875(　　1144)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4848(　　4758)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　82(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1853(　　 573)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1734(　　1730)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 628(　　 445)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 800(　　 800)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3421(　　3391)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1582(　　 526)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2195(　　1237)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　41(　　　33)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 516(　　 446)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6597(　　2213)
　　　　　 　 　 3月限　　　115269(　 59081)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　43(　　　27)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 978(　　 608)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3576(　　1312)
　　　　　 　 　 3月限　　　 61135(　 30593)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　34(　　　16)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 419(　　 419)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7210(　　7210)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　35(　　　35)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 839(　　 839)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 633(　　 633)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32713(　 32713)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　28)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

