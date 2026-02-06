主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5587( 2835)
TOPIX先物 3月限 1875( 1144)
日経225ミニ 3月限 4848( 4758)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 82( 0)
TOPIX先物 3月限 1853( 573)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1734( 1730)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 628( 445)
TOPIX先物 3月限 800( 800)
日経225ミニ 3月限 3421( 3391)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1582( 526)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2195( 1237)
6月限 41( 33)
TOPIX先物 3月限 516( 446)
日経225ミニ 2月限 6597( 2213)
3月限 115269( 59081)
4月限 43( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 978( 608)
6月限 14( 8)
日経225ミニ 2月限 3576( 1312)
3月限 61135( 30593)
4月限 34( 16)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 419( 419)
3月限 7210( 7210)
4月限 35( 35)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 839( 839)
6月限 29( 29)
日経225ミニ 2月限 633( 633)
3月限 32713( 32713)
4月限 28( 28)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
