外国証券 先物取引高情報まとめ（2月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13055( 12886)
6月限 53( 53)
TOPIX先物 3月限 9821( 9821)
日経225ミニ 2月限 8185( 8185)
3月限 272738( 272738)
4月限 112( 112)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5056( 4706)
6月限 39( 39)
TOPIX先物 3月限 8554( 8554)
日経225ミニ 2月限 3923( 3923)
3月限 94275( 94275)
4月限 91( 91)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 188( 183)
TOPIX先物 3月限 43( 43)
日経225ミニ 3月限 482( 482)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 361( 317)
TOPIX先物 3月限 3646( 3530)
日経225ミニ 2月限 7( 7)
3月限 2822( 2818)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 711( 675)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2540( 2540)
日経225ミニ 3月限 8193( 8193)
4月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 590( 590)
TOPIX先物 3月限 1152( 1152)
日経225ミニ 3月限 869( 859)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4680( 4680)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 4227( 4227)
日経225ミニ 2月限 4454( 4454)
3月限 61100( 61100)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4( 0)
TOPIX先物 3月限 335( 335)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 505( 245)
TOPIX先物 3月限 271( 271)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 161( 161)
日経225ミニ 2月限 4( 4)
3月限 780( 780)
4月限 27( 27)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
