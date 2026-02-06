　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13055(　 12886)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　53(　　　53)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9821(　　9821)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8185(　　8185)
　　　　　 　 　 3月限　　　272738(　272738)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 112(　　 112)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5056(　　4706)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8554(　　8554)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3923(　　3923)
　　　　　 　 　 3月限　　　 94275(　 94275)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　91(　　　91)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 188(　　 183)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　43(　　　43)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 482(　　 482)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 361(　　 317)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3646(　　3530)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2822(　　2818)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 711(　　 675)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2540(　　2540)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8193(　　8193)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 590(　　 590)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1152(　　1152)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 869(　　 859)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4680(　　4680)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4227(　　4227)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4454(　　4454)
　　　　　 　 　 3月限　　　 61100(　 61100)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 4(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 335(　　 335)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 505(　　 245)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 271(　　 271)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 161(　　 161)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 780(　　 780)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　27(　　　27)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

