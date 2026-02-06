明日の決算発表予定 フジクラ、川重、住友鉱など187社 (2月6日)
※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
2月9日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<4151> 協和キリン [東Ｐ]
<4186> 東応化 [東Ｐ]
など7社
◆第1四半期決算：
<6046> リンクバル [東Ｇ]
など5社
◆第2四半期決算：
<4826> ＣＩＪ [東Ｐ]
など5社
◆第3四半期決算：
<1802> 大林組 [東Ｐ]
<1870> 矢作建 [東Ｐ]
<3101> 東洋紡 [東Ｐ]
<4021> 日産化 [東Ｐ]
<4516> 日本新薬 [東Ｐ]
<4544> ＨＵグループ [東Ｐ]
<4613> 関西ペ [東Ｐ]
<5535> ミガロＨＤ [東Ｐ]
★<5713> 住友鉱 [東Ｐ]
★<5801> 古河電 [東Ｐ]
★<5803> フジクラ [東Ｐ]
<5805> ＳＷＣＣ [東Ｐ]
★<7012> 川重 [東Ｐ]
<7615> 京都友禅ＨＤ [東Ｓ]
<7966> リンテック [東Ｐ]
<8544> 京葉銀 [東Ｐ]
<8591> オリックス [東Ｐ]
など74社
■引け後発表
◆本決算：
<2389> デジタルＨＤ [東Ｐ]
など7社
◆第1四半期決算：
<6677> エスケーエレ [東Ｓ]
など3社
◆第2四半期決算：
<3097> 物語コーポ [東Ｐ]
★<4385> メルカリ [東Ｐ]
など5社
◆第3四半期決算：
<1333> マルハニチロ [東Ｐ]
<1893> 五洋建 [東Ｐ]
<4023> クレハ [東Ｐ]
<4523> エーザイ [東Ｐ]
<5393> ニチアス [東Ｐ]
<5463> 丸一管 [東Ｐ]
<5631> 日製鋼 [東Ｐ]
<5715> 古河機金 [東Ｐ]
<5726> 大阪チタ [東Ｐ]
★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
★<6098> リクルート [東Ｐ]
<6707> サンケン [東Ｐ]
<6997> 日ケミコン [東Ｐ]
<7189> 西日本ＦＨ [東Ｐ]
<7458> 第一興商 [東Ｐ]
<7459> メディパル [東Ｐ]
<8086> ニプロ [東Ｐ]
★<8802> 菱地所 [東Ｐ]
<9008> 京王 [東Ｐ]
★<9434> ＳＢ [東Ｐ]
<9616> 共立メンテ [東Ｐ]
など65社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<4072> 電算システム [東Ｐ] (前回15:00)
など3社
◆第1四半期決算：
<3556> リネットＪ [東Ｇ] (前回08:00)
◆第2四半期決算：
<9273> コーア商ＨＤ [東Ｐ] (前回13:00)
◆第3四半期決算：
<4980> デクセリ [東Ｐ] (前回15:30)
など11社
合計187社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
