※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

　１．★本日の【サプライズ決算】 速報　　＜16時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 続報　　＜18時00分＞に配信
　３．★本日の【イチオシ決算】 　　　　　＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
　【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
　１．★本日の【サプライズ決算】 超速報　　　　＜15時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報　＜16時10分＞に配信

ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。

2月9日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<4151> 協和キリン [東Ｐ]
　　　<4186> 東応化 [東Ｐ]
　　　など7社
　　◆第1四半期決算：
　　　<6046> リンクバル [東Ｇ]
　　　など5社
　　◆第2四半期決算：
　　　<4826> ＣＩＪ [東Ｐ]
　　　など5社
　　◆第3四半期決算：
　　　<1802> 大林組 [東Ｐ]
　　　<1870> 矢作建 [東Ｐ]
　　　<3101> 東洋紡 [東Ｐ]
　　　<4021> 日産化 [東Ｐ]
　　　<4516> 日本新薬 [東Ｐ]
　　　<4544> ＨＵグループ [東Ｐ]
　　　<4613> 関西ペ [東Ｐ]
　　　<5535> ミガロＨＤ [東Ｐ]
　　★<5713> 住友鉱 [東Ｐ]
　　★<5801> 古河電 [東Ｐ]
　　★<5803> フジクラ [東Ｐ]
　　　<5805> ＳＷＣＣ [東Ｐ]
　　★<7012> 川重 [東Ｐ]
　　　<7615> 京都友禅ＨＤ [東Ｓ]
　　　<7966> リンテック [東Ｐ]
　　　<8544> 京葉銀 [東Ｐ]
　　　<8591> オリックス [東Ｐ]
　　　など74社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<2389> デジタルＨＤ [東Ｐ]
　　　など7社
　　◆第1四半期決算：
　　　<6677> エスケーエレ [東Ｓ]
　　　など3社
　　◆第2四半期決算：
　　　<3097> 物語コーポ [東Ｐ]
　　★<4385> メルカリ [東Ｐ]
　　　など5社
　　◆第3四半期決算：
　　　<1333> マルハニチロ [東Ｐ]
　　　<1893> 五洋建 [東Ｐ]
　　　<4023> クレハ [東Ｐ]
　　　<4523> エーザイ [東Ｐ]
　　　<5393> ニチアス [東Ｐ]
　　　<5463> 丸一管 [東Ｐ]
　　　<5631> 日製鋼 [東Ｐ]
　　　<5715> 古河機金 [東Ｐ]
　　　<5726> 大阪チタ [東Ｐ]
　　★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
　　★<6098> リクルート [東Ｐ]
　　　<6707> サンケン [東Ｐ]
　　　<6997> 日ケミコン [東Ｐ]
　　　<7189> 西日本ＦＨ [東Ｐ]
　　　<7458> 第一興商 [東Ｐ]
　　　<7459> メディパル [東Ｐ]
　　　<8086> ニプロ [東Ｐ]
　　★<8802> 菱地所 [東Ｐ]
　　　<9008> 京王 [東Ｐ]
　　★<9434> ＳＢ [東Ｐ]
　　　<9616> 共立メンテ [東Ｐ]
　　　など65社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<4072> 電算システム [東Ｐ] (前回15:00)
　　　など3社
　　◆第1四半期決算：
　　　<3556> リネットＪ [東Ｇ] 　(前回08:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<9273> コーア商ＨＤ [東Ｐ] (前回13:00)
　　◆第3四半期決算：
　　　<4980> デクセリ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　など11社
　　合計187社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

株探ニュース