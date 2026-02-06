「日経225オプション」2月限プット手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 12( 0)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 10( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
楽天証券 2( 0)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
