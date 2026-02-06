　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)


◯5万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 0)


◯5万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 0)


◯5万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース