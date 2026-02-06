「日経225オプション」2月限プット手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 135( 116)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
大和証券 19( 0)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 128( 128)
ビーオブエー証券 49( 49)
BNPパリバ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 12( 12)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
サスケハナ・ホンコン 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 268( 268)
サスケハナ・ホンコン 148( 148)
BNPパリバ証券 55( 55)
大和証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
バークレイズ証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 4( 2)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
サスケハナ・ホンコン 3( 3)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
