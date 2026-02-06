　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
ゴールドマン証券　　　　　　　　25(　　25)
バークレイズ証券　　　　　　　　23(　　23)
JPモルガン証券　　　　　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　10)


◯5万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 314(　 314)
JPモルガン証券　　　　　　　　 225(　 225)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　90(　　52)
バークレイズ証券　　　　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)


◯5万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　　28(　　28)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　43(　　43)
ビーオブエー証券　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯5万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
バークレイズ証券　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　47(　　47)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　 8)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース