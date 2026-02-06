「日経225オプション」2月限コール手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
ゴールドマン証券 25( 25)
バークレイズ証券 23( 23)
JPモルガン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
バークレイズ証券 10( 10)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 314( 314)
JPモルガン証券 225( 225)
SBI証券 90( 52)
バークレイズ証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
マネックス証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 10( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 28( 28)
ABNクリアリン証券 28( 28)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ビーオブエー証券 13( 13)
SBI証券 15( 11)
三菱UFJeスマート 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
バークレイズ証券 8( 8)
楽天証券 6( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 18( 8)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
