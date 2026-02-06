　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 137(　 137)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　29(　　29)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)


◯5万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 970(　 720)
JPモルガン証券　　　　　　　　 695(　 345)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 122(　 122)
ソシエテジェネラル証券　　　　 109(　 109)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 105(　 105)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　82(　　56)
ゴールドマン証券　　　　　　　　54(　　54)
バークレイズ証券　　　　　　　 125(　　25)
東海東京証券　　　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　24(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　11(　　11)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ビーオブエー証券　　　　　　　 102(　 102)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　96(　　96)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 797(　 797)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 330(　 320)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 250(　 250)
ビーオブエー証券　　　　　　　 130(　 130)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 210(　 110)
ソシエテジェネラル証券　　　　　52(　　52)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　14(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)