「日経225オプション」2月限コール手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 8( 4)
楽天証券 2( 2)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 970( 720)
JPモルガン証券 695( 345)
モルガンMUFG証券 122( 122)
ソシエテジェネラル証券 109( 109)
BNPパリバ証券 105( 105)
SBI証券 82( 56)
ゴールドマン証券 54( 54)
バークレイズ証券 125( 25)
東海東京証券 20( 20)
楽天証券 24( 14)
松井証券 14( 14)
SMBC日興証券 11( 11)
マネックス証券 8( 8)
みずほ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
野村証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ビーオブエー証券 102( 102)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 797( 797)
SBI証券 330( 320)
モルガンMUFG証券 250( 250)
ビーオブエー証券 130( 130)
BNPパリバ証券 210( 110)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
UBS証券 25( 25)
SMBC日興証券 14( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
楽天証券 16( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
