６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３６３円１２銭（０・７８％）高の４万７０７１円３４銭だった。

４日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約７割にあたる２３０銘柄が値上がりした。

上場企業の２０２５年４〜１２月期決算の発表が本格化し、決算内容が好感された銘柄を中心に買い注文が入った。８日投開票の衆院選を巡って与党が議席を伸ばすとする情勢報道が相次ぎ、選挙後に高市政権が掲げる拡張的な財政政策が継続するとの見方も相場上昇を下支えした。

個別銘柄の上昇率は、前日に業績予想の上方修正を発表した味の素の１３・３９％が最大だった。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（８・９９％）、オムロン（７・９３％）と続いた。

下落率は、ＴＢＳホールディングス（７・９９％）、キッコーマン（７・５０％）、インターネットイニシアティブ（６・７４％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４３５円６４銭高の５万４２５３円６８銭だった。３日ぶりに上昇した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４６・５９ポイント高い３６９９・００となり、約３週間ぶりに最高値を更新した。