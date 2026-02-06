EGO-WRAPPIN’が3月より、春の恒例ホールツアー＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞を開催する。同ツアーの追加公演が発表された。

ホール会場での響きにこだわって行われてきた恒例ワンマンライブ＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞の2026年は、初開催となる盛岡や金沢などを含む全8公演のうち、4月25日の昭和女子大学 人見記念講堂公演のチケットが即日SOLD OUTした。これを受けて決定した追加公演が、4月14日に東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールで開催される。

チケットのオフィシャルサイト先行予約受付は本日2月6日より。

撮影◎仁礼博(2025年：HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜)

■＜EGO-WRAPPIN’ live tour “HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜”＞追加公演

4月14日(火) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

open18:00 / start19:00

https://www.egowrappin.com/

■＜EGO-WRAPPIN’ live tour “HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜”＞

3月20日(金/祝) 岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)中ホール

open17:00 / start18:00

3月21日(土) 宮城・仙台 電力ホール

open17:00 / start18:00

3月24日(火) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

open18:00 / start19:00

4月04日(土) 福岡国際会議場 メインホール

open16:15 / start17:00

4月08日(水) 愛知・名古屋市青少年文化センター アートピアホール

open18:00 / start19:00

4月12日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール(箕面市立文化芸能劇場 大ホール)

open17:00 / start18:00

4月18日(土) 石川・金沢市文化ホール

open17:00 / start18:00

4月25日(土) 東京・昭和女子大学人見記念講堂

open17:00 / start18:00