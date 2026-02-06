SNSで書き込みをしている少女らを狙っていたとみられています。17歳の少女にわいせつな行為をし撮影したなどとして、逮捕された金沢市の小学校の男の教諭の身柄が、検察に送られました。



うつむきながら警察車両に乗り込む男。



児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕された、金沢市立十一屋小学校の33歳の男の教諭です。



この容疑者は去年6月、金沢市内のホテルで当時17歳の少女に対し、わいせつな行為をした上、撮影した疑いなどがもたれています。

東京都内の別の少女から警察に相談が寄せられ、その対応の過程で容疑者が浮上し、今回の事件も発覚しました。



容疑者のスマートフォンからは、複数のわいせつな画像が見つかっているといいます。



容疑者は、SNSに書き込みをしている少女らを狙って声をかけていたとみられており、「いけないとわかっていたが、若い年の人が好き」などと容疑を認めています。



容疑者の勤める小学校の校長は…

容疑者が勤める小学校の校長：

「勤務としてはまじめに熱心に勤めてくれていました。子どもを指導する教員としてはあるまじきことで、大変遺憾に思っております」



警察は余罪があるとみて、調べを進めています。

