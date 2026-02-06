ほしのあき48歳、ミニ丈の全身ショットが「スタイル抜群」「美しすぎる」とネット衝撃 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが6日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
そんな彼女が投稿したのは自身のトレーニング姿。ミニ丈のトップスで見事なくびれを披露しつつ、トレーナーと共に身体を動かす様子が収められている。「スタジオがバレンタイン仕様になっていて可愛かった〜」とつづり「そんな可愛いスタジオでバレリーナ風レッスンをしてきたよ 手に力が入りすぎるし、上半身ブレるしで先生にダメ出しされまくりでした」ともつづった。
ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「いつ拝見してもキュートですね」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
そんな彼女が投稿したのは自身のトレーニング姿。ミニ丈のトップスで見事なくびれを披露しつつ、トレーナーと共に身体を動かす様子が収められている。「スタジオがバレンタイン仕様になっていて可愛かった〜」とつづり「そんな可愛いスタジオでバレリーナ風レッスンをしてきたよ 手に力が入りすぎるし、上半身ブレるしで先生にダメ出しされまくりでした」ともつづった。
ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「いつ拝見してもキュートですね」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）