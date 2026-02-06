くるり、アルバムリード曲「金星」MVプレミア公開決定。井浦新と水野響心が出演する「Regulus」の続きとなる物語に
くるりが、15thアルバム『儚くも美しき12の変奏』のリード曲である「金星」のMVを2月11日19時に公開することを発表した。
現在公開中の「Regulus」のMVで描かれた、心の距離を抱えた父と17歳の娘の現在に対し、本作では時間をさかのぼり、ふたりの過去に焦点を当てたMVになっているという。仕事に追われながらも家族との時間を大切にしようとする働き盛りの父。しかし一瞬の気の緩みから幼い娘を見失う出来事が、彼の心に消えない後悔として刻まれていく。出演は前作に続き、井浦新と水野響心に加え、石川瑠華と松山愛。監督は東市篤憲が務め、光と記憶をモチーフに父娘の関係を立体的に描き出しているとのことだ。
■アルバム『儚くも美しき12の変奏』
2026年2月11日（水）CD発売
2026年3月25日（水）アナログ発売
商品予約：https://lnk.to/Quruli_fyb_CD_Vinyl
配信予約：https://lnk.to/Quruli_TwelveEphemeralVariations
◆生産限定盤（CD +DVD +Tシャツ）
デジパック仕様 価格:\9,900（税込）商品番号 : NMRS - 1001 POS: 4943566314593
※TシャツSIZE : unisex / Lサイズ 素材：コットン100% カラー：Black
サイズ：身丈 約73cm / 身巾 約55cm / 肩巾 約50cm / 袖丈 約24cm
▼CD収録内容
たまにおもうこと
Regulus
金星
瀬戸の内
La Palummella
C’est la vie
oh my baby
はたらくだれかのように
押し花と夢
セコイア
3323
ワンダリング
▼DVD収録内容
・くるり ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜 @神奈川県⺠ホール
アナーキー・イン・ザ・ムジーク
Remember me
心のなかの悪魔
La Palummella
Liberty & Gravity
・京都音楽博覧会2025Day1&Day2 @梅小路公園
Regulus
ワンダリング
ブレーメン
瀬戸の内
琥珀色の街、上海蟹の朝
ばらの花
宿はなし
◆初回限定盤（CD +DVD）
デジパック仕様 価格:\6,600（税込）商品番号 : NMRS-1002 POS: 4943566314609
◆通常盤（CD only）
価格:\3,500（税込）商品番号 : NMRS-1003 POS:4943566314616
◆アナログ盤 ※3/25発売
2枚組 重量盤 価格:\6,600（税込）商品番号: NMRS-1004 POS: 4943566314593
【DISC 1】
A面
たまにおもうこと
Regulus
金星
B面
瀬戸の内
La Palummella
C’est la vie
【DISC 2】
A面
oh my baby
はたらくだれかのように
押し花と夢
B面
セコイア
3323
ワンダリング
▼CDアルバム先着予約購入者特典
Amazon.co.jp：ハンドタオル
楽天ブックス： アクリルキーホルダー(5cm角)
セブンネット： コンビニエコバッグ
タワーレコード：クリアファイル(A4サイズ)
一般店：オリジナルポスター(A3サイズ)
※アルバム先着予約購入特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
※アナログ盤は対象外となりますので、ご了承ください。
◆リスニングパーティー開催スケジュール
2026年2月6日（金）20:00〜 「ワルツを踊れTanz Walzer」と「魂のゆくえ」
2026年2月7日（土）20:00〜 「言葉にならない、笑顔を見せてくれよ」と「坩堝の電圧」
2026年2月8日（日）20:00〜 「THE PIER」と「ソングライン」
2026年2月10日（火）20:00〜 「天才の愛」と「感覚は道標」
2026年2月11日（水）20:00〜 「儚くも美しき12の変奏」
※各開催日程及び時間が変更になる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
