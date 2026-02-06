“元アイドル”29歳レースクイーンにネット衝撃 ミニスカのメイドコス姿が「スタイル抜群」「可愛すぎる」
レースクイーンの池永百合が6日までにインスタグラムを更新。コスプレ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”29歳レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
彼女が「みんな太もも好きらしい、、、？」と投稿したのは自身のソロショット。ショート丈のトップスとミニスカート、ニーハイソックスでメイドになりきった姿を披露している。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ素敵」などの反響が集まった。
池永は、1996年4月6日生まれの29歳。愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」インスタグラム（@ikenaga_yuri）
