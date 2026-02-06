橋本環奈がヤンキールックから清楚系コーデに激変！ 『ヤンドク！』第5話場面写真公開
橋本環奈主演のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第5話が、2月9日に放送。湖音波（橋本）がまさかのヤンキー卒業？ いつものヤンキールックからは想像できない、清楚系ファッションに身を包んだ湖音波の場面写真が公開となった。
【写真】『ヤンドク！』第5話 湖音波（橋本環奈）が異業種交流会の誘いを受ける 松本（薄幸）が湖音波にブチギレ？
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
今までは服装をはじめ言動、マインドすべてがヤンキー全開だった湖音波。第5話ではまた違った一面を見ることができそうだ。
第4話のカリスマ心臓血管外科医・神崎祐樹（森崎ウィン）に続き、第5話でもクセ強ドクターが襲来。キラキラセレブ生活を送るパリピな整形外科医・岩崎沙羅（宇垣美里）が、湖音波の前に現れる。
休憩中にデパートの外商を呼びショッピングをしたり、高級料亭から豪華なケータリングをして優雅にランチをしたりと、いちいちキラついている沙羅にあっけにとられる脳神経外科のスタッフたち。そんな中、沙羅から異業種交流会の誘いを受ける湖音波。「行くわけないっしょ」と即拒否するが、沙羅が「あれれ、逃げるんだ〜。ヤンキーのくせにビビってるんだ〜」と焚き付け、売り言葉に買い言葉で「おぉ、行ってやんよ」と、結局交流会に参加することに…。
いつものガルフィーコーデで参加しようとする湖音波にあきれた沙羅は、湖音波をセレクトショップに連れて行きTPOに合わせたドレスをコーディネート。ヤンキー娘がオシャレをして異業種交流会に参加するとどうなるのか…？
さらに、第5話ではいつもは温厚な松本（薄幸）がブチギレ？ 勤務時間を無視して働かせようとする湖音波のむちゃぶりに耐えられず「みんながみんな、湖音波先生と同じ事なんてできないんです！」と、ついに不満が爆発。
松本を演じる薄幸自身も「第5話では私のキレっぷりを是非見ていただきたいです」と太鼓判を押すほどのシーンはどのようになっているのか。そして、初めての挫折を味わうヤンキードクターはどのように壁を乗り越えていくのか…？
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
