ÎÐÀç¤¬¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤ò4·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¶Ê6¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿Á´13¶Ê¼ýÏ¿¤Ç¡¢ÎÐÀç¤Î²»³ÚÅªµ°À×¤òÃ©¤ëµÇ°ÈêÅª1Ëç¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¡ßÎÐÀç¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¡¢ÎÐÀç¡ß¥Ò¥È¥ê¥¨¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ösleep sheep syndrome (feat. ¥Ò¥È¥ê¥¨)¡×¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î¡Ê²¾¡Ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡ÙÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÐ°ì¿§¡ä¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæPIT¸ø±é¤ò¥Õ¥ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ë²ÚCDÉõÆþÆÃÅµ¤â·èÄê¤·¤¿¡£CD¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þÊç´ë²èÍÑ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èóº£¸å¤Î¾ðÊó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤¬¡¢2·î13Æü¤ËÀè¹Ô¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢°ìÉô²»¸»¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤Ïºî»ì¤òÎÐÀç¤È¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤¬¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤²ø¤·¤µ¤¬¸÷¤ëÎÐÀç¤é¤·¤¤°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«¸Ê²òÊü¤òëð¤¦ÎÐÀç¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¶¦ÌÄ¤·¤¿¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë°õ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥Ë¥«¥ë¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️ÎÐÀç ¥³¥á¥ó¥È
¢¡¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤µ¤ó¤È¤Î¶Ê¤Ë³§¤µ¤ó¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Î1É¤¤Ç¤¢¤ë±§Ãè¿Í¤ÎÈà¤Ë¡¢º£¤ÎËÍ¤È¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤òºÇÂç¸Â¤Ë´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤²»¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä¹¤¤¤è¤¦¤ÇÃ»¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÀáÌÜ¤Î»þ´Ö¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿º£¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìËç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎËÍ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
◾️1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù
2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://ryushen.lnk.to/1st_alPR
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿® https://ryushen.lnk.to/bakenekoPR
²Î»ì https://www.uta-net.com/song/387253/
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
²Á³Ê¡§7,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÉÊÈÖ¡§TYCT-69381
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§2024Ç¯11·î16Æü ÎÐÀç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024¡ÖÎÐ°ì¿§¡×ÀçÂæPIT¸ø±é¡¡¥Õ¥ë¼ýÏ¿Í½Äê
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡¡
²Á³Ê¡§2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§TYCT-60260
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ãCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä ¢¨CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×¡¡¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¡¦¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¡¡¢¨¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¡ßÎÐÀç¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê
¡¦¡Ösleep sheep syndrome (feat. ¥Ò¥È¥ê¥¨)¡×¡¡¢¨ÎÐÀç¡ß¥Ò¥È¥ê¥¨¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¡¡¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î¡Ê²¾¡Ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡ÙÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ
¡¦¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×
´Þ¤à¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡ãBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
ÎÐÀç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024¡ÖÎÐ°ì¿§¡×ÀçÂæPIT¸ø±é¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡Ë
¢§Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌCDÉõÆþÆÃÅµ
1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Î±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÉõÆþ
A¾Þ¡§ÎÐÀç 1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¾·ÂÔ Á´2Éô 1Éô¤¢¤¿¤ê75Ì¾ÍÍ ·×150Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§ÈóÇäÉÊ¹ðÃÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È ·×100Ì¾ÍÍ¡ÊÆâ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡õÅöÁª¼Ô°¸Ì¾Æþ¤ê¡Ë
¢¨³Æ¾ÞÃêÁª¤Ç¡¢¤´ÅöÁª¿Í¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Å¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡ã¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ä
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×ÂÐ¾Ý¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß89mm)
¡¦ÄÌ¾ïÈ×ÂÐ¾Ý¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß89mm)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤ÎÊ£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãUNIVERSAL MUSIC STORE¡ä
¡¦2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ
¡ãAmazon.co.jp¡ä
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎCD¤ÈÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ä
´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57Ð)
¡ã¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡ä
¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡ä
¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É(63Ð¡ß89Ð)
¡ã¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡ä
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤ò¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò
¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
