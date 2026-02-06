中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が６日、沖縄・北谷での春季キャンプで打撃投手を行った。プロで初めての打者との対戦。石川昂弥内野手と福永裕基内野手に計３２球を投じた。最速１４６キロで、スライダーやカーブも試投。安打性の打球は６本だったが「今くらいのスピード、キレでは実戦になったときに難しい。厳しく受け止めてレベルアップを」と厳しい自己評価を下した。

球種を予告しての投球で「プロを相手に空振りは望めない」と自覚しながらも、予想以上に簡単に捉えられる球も多く「レベルの低さを痛感した」と“辛口”を連発。ドラフト２位・桜井と育成ドラフト１位・牧野も登板したが「桜井や牧野さんの方がすごい球を投げていた」と語った。

それでも対戦した石川昂は「すごい球でしたよ。思ったよりリリースが低く、伸びてくる」と語り、福永は「外角が遠く見える」と特徴を解説。井上監督も「堂々というか、マウンドさばきから場数を踏んでいるというのが見えた」と評価した。中西も投球中は「けがなくプロのマウンドに立てたことがうれしかった」と笑顔。ここから順調にステップを踏んでいくだけだ。