カットで速攻、脱・昭和！！【40・50代】が参考にしたい♡「大人の今っぽボブ」

長さを大きく変えなくても、「ボブ」はカット次第で一気に今っぽくアップデートできます。近年は丸さを抑えたシルエットや、さりげないレイヤーで動きをつけたデザインが主流に。ストレートタッチをいかしたり、毛先だけに表情を出したりと、頑張りすぎない抜け感が大人世代にもマッチ◎ 今回は昔のままの重たいボブから抜け出したい人に向けて、今取り入れやすいスタイルをピックアップしました。

ワンレン風につくる上品レイヤーボブ

レイヤーを入れつつ、ワンレンのようななめらかなつながりを意識したボブ。トップは頭の丸みに沿う自然なシルエットで、毛先はほんのりくびれて外へ。ストレートタッチでも硬く見えにくく、ピンク味を感じるベージュカラーがやわらかさをプラス。直線的すぎないラインが、今っぽさを引き立てます。

毛束感が映えるボブレイヤー

トップの表面にレイヤーをしっかり入れ、毛束を揺らすように内へ動かしたボブレイヤー。ベースはぷつっとカットし、毛先だけほんのり外ハネにすることで、きちんと感と軽さを両立しています。シアン系カラーが透明感を添え、ストレートタッチでも立体的に見えるのが特徴。重く見えやすいボブを今風に見せたい人にフィットしそうです。

重さを残した、ラフで可愛い外ハネボブ

ぷつっと切りそろえたラインをいかしながら、コテでランダムな動きを加えた外ハネボブ。オリーブ味を感じるベージュカラーに、ほどよいツヤとウェット感を重ねることで、ラフさの中に今っぽさが生まれます。毛束感を意識した動きが重ためシルエットに抜けをつくり、作り込みすぎないバランスに。

シンプルに寄せるならストレートタッチのボブレイヤー

アッシュ系カラーを合わせたボブレイヤーは、全体はストレートタッチで、毛先だけ外ハネで表情をプラス。毛先に向かって毛量を調整することで、ラインはシンプルながら軽やかに見えます。派手なアレンジに頼らず、カットの工夫だけで今っぽさを出したい人におすすめのデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@yussy3様、@nico_saki.0420様、@altinaprivate_official様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里