DEZOLVE、アルバム『Biblion』ジャケ写＆収録内容解禁。新アーティストビジュアル公開も
DEZOLVEが、3月18日に発売するニューアルバム『Biblion（読み：ビブリオン）』の新アーティストビジュアル、ジャケット写真、収録内容を公開した。
ニューアルバムのタイトル『Biblion』 は、ラテン語で“本”を意味する。収録される12曲それぞれが多彩な表情を持ち、まるで12編のストーリーを収めた短編集を読んでいるようなアルバムにしたい、という制作意図だという。
新たに公開されたアートワークではタイトルが示すとおり、ジャケットでは重ねられた本が、新アーティストビジュアルでは時を重ねたビンテージ感のある本棚の前で4人がソファに腰かけている。
また、今作の購入特典には、メーカー特典のジャケット絵柄ステッカーのほか、amazon.co.jp、タワーレコード、楽天ブックス、KING e-SHOPでは、各メンバー作曲の未発表オリジナル音源がダウンロードできる「Mカード」がプレゼントされる。ここでしか楽しめない貴重なボーナストラックになるとのことなので、ぜひ入手してほしい。
なお、6月21日には東京・日本橋三井ホールでコンサートが予定されており、2月7日の10時からプレイガイド先行の受付がスタートする。
◾️アルバム『Biblion』
2026年3月18日（水）リリース
品番：KICJ-885 定価：\3,500（税込）
商品詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICJ-885/
購入特典詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16657/
▼収録内容
01.Stray Bullet（作曲：北川翔也）
02.Pixel ∞ Mind（作曲：山本真央樹）
03.A Way Yet to Step（作曲：友田ジュン）
04.Realm（作曲：兼子拓真）
05.Velvet Mirage（作曲：山本真央樹）
06.Antipode（作曲：北川翔也）
07.Func and Sync（作曲：北川翔也）
08.Coastal Vibes（作曲：山本真央樹）
09.Motion Blur（作曲：友田ジュン）
10.Groovity（作曲：山本真央樹）
11.Parallel World（作曲：北川翔也）
12.When the Light Returns（作曲：山本真央樹）
※02の読み方は「ピクセル・マインド」。「Pixel」と「Mind」の間に無限大マーク「∞」。
◾️＜DEZOLVE Hall Concert 2026 “Sound Library”＞
日時：2026年6月21日（日） 16:15開場／17:00開演
開場：東京・日本橋三井ホール
チケット料金：￥8,000（税込）※全席指定・ドリンク代￥600別
公演詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16658/
▼チケット情報
・プレイガイド先行
2月7日（土）10:00〜2月11日（水）17:00
・一般発売
2月14日（土）17:00〜
https://eplus.jp/dezolve/ （イープラス）
https://w.pia.jp/t/dezolve/ （チケットぴあ／Pコード：319-261）
https://l-tike.com/dezolve/ （ローチケ／Lコード：71950）
※未就学児童入場不可。
※一度に購入されるチケットは4枚までとさせていただきます。
※営利目的での転売禁止。
※車椅子席ご希望のお客様は問い合わせ先に事前のご連絡をお願いいたします。
▼お問合せ
キョードーファクトリーチケットセンター 電話0570-025-500
オペレータ受付時間10:00〜18:00
