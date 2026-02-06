タレントの重盛さと美が６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。芸能人との交際経験がゼロであることを生告白した。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、５人組人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「コムドット」のメンバー・ひゅうがとの熱愛が発覚した元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が「芸能人好き」を公言。東京・六本木や麻布などで開催される芸能人飲み会にたびたび参加し、「夜遊びクイーン」と呼ばれていたという記事を紹介。

ＭＣの垣花正に「芸能人との夜遊び、飲み会は？」と聞かれた重盛は「私は真逆ですね。夜遊び一切なしの一般人好きです。一般の人としかお付き合いしたことないです」と真顔できっぱり。

ＭＣのミッツ・マングローブに「その方が出会うの大変そうですけどね。その辺の道を歩いてる人とかの後をつけるんですか？」と聞かれると「本当に道ばたにいる人と結ばれたことがあります」と告白。

垣花に「本当に道ばたで会った人と付き合ったんですか？」と驚かれると「細かく言うと商店街ですね。商店街で出会った人と」と笑顔で返答。

ミッツに「芸能人の飲み会は全然行かないの？」と聞かれると「行かないですね」と即答。「打ち上げもあんまり行けない人で。お酒もまだ一滴も飲んだことがないんですよ」と明かすと「本当に３７年、しらふで生きていて。変わってるかも知れない。人見知りなんです。人が苦手かも知れない」と続けていた。