青山テルマ × SoulJaが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。

第638回の今回披露されたのは、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超えるヒットを記録したラブソング「そばにいるね」だ。遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描き、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーの心に寄り添い続ける本楽曲を、「THE FIRST TAKE」のためだけのリアレンジバージョンでパフォーマンスする。

◾️青山テルマ コメント

いつも観ている「THE FIRST TAKE」の世界に飛び込めて嬉しいし、リリースからもうすぐ20年経とうとしてるこの曲をこうしてSouljaと歌える事も感慨深いし、幸せです。時が経っても私にとって本当に大切な一曲なので、改めて色々と考えながら歌えてエモい気持ちになりました。

◾️SoulJa コメント

What’s up friends! お久しぶりとはじめましてもあると思いますが、改めてSoulJaと申します。このたび照れますが「THE FIRST TAKE」ってYouTubeの番組にお邪魔させていただきました。久しぶりにテルマとも音楽で遊べて嬉しかったですが 相変わらず自分不器用なのでアレかもしれないけど 良ければチェックしてみてください。

