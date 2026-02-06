透明感あるやさしい香り！マンダム ディズニー『ベイマックス』ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン
「マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン」が、ディズニーキャラクター「ベイマックス」デザインで登場！
パッケージには、ぽってりしたキュートなフォルムにほっこり癒やされる「ベイマックス」のオリジナルデザインが使用されています。
マンダム ディズニー『ベイマックス』ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン
価格：オープン価格
発売日：2026年2月9日（月）
容量：32枚入
取扱店舗：全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他
マンダムの使うときや持ち歩くときにもハッピーな気分になれるエチケットシリーズ「マンダム ハッピーデオ ボディシート」より、ディズニーキャラクター「ベイマックス」をデザインした「うるサラ コットン＆サボン」が登場！
ボタニカルマイクロパウダー（オクテニルコハク酸デンプンAl）配合で、なめらかなすべすべ肌に導くボディシートです。
また、2種の洗浄成分（ポリグリセリルー4ラウリルエーテル、ジオレス-8 リン酸Na）と乳酸（角質柔軟成分）も配合。
優しくふき取るだけで汚れをしっかりオフし、清潔感のあるクリアな素肌に導いてくれます。
やさしく透明感あふれるコットン＆サボンの香りと、ぽってりしたキュートなフォルムにほっこり癒される「ベイマックス」のオリジナルデザインの限定品です☆
使い心地も香りもやさしく、さらに「ベイマックス」のイラストにも癒やされるボディシート！
「ベイマックス」デザインの「マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン」は、2026年2月9日より、全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップなどにて販売開始です。
