「マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン」が、ディズニーキャラクター「ベイマックス」デザインで登場！

パッケージには、ぽってりしたキュートなフォルムにほっこり癒やされる「ベイマックス」のオリジナルデザインが使用されています。

マンダム ディズニー『ベイマックス』ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン

価格：オープン価格

発売日：2026年2月9日（月）

容量：32枚入

取扱店舗：全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他

マンダムの使うときや持ち歩くときにもハッピーな気分になれるエチケットシリーズ「マンダム ハッピーデオ ボディシート」より、ディズニーキャラクター「ベイマックス」をデザインした「うるサラ コットン＆サボン」が登場！

ボタニカルマイクロパウダー（オクテニルコハク酸デンプンAl）配合で、なめらかなすべすべ肌に導くボディシートです。

また、2種の洗浄成分（ポリグリセリルー4ラウリルエーテル、ジオレス-8 リン酸Na）と乳酸（角質柔軟成分）も配合。

優しくふき取るだけで汚れをしっかりオフし、清潔感のあるクリアな素肌に導いてくれます。

やさしく透明感あふれるコットン＆サボンの香りと、ぽってりしたキュートなフォルムにほっこり癒される「ベイマックス」のオリジナルデザインの限定品です☆

使い心地も香りもやさしく、さらに「ベイマックス」のイラストにも癒やされるボディシート！

「ベイマックス」デザインの「マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ コットン＆サボン」は、2026年2月9日より、全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップなどにて販売開始です。

