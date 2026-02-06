衆議院議員選挙は8日が投開票日です。山形県内3つの小選挙区について選挙戦終盤の情勢調査に独自の取材を加えた分析の結果、いずれも自民党の候補が優位に戦いを進めている状況が明らかになりました。



衆院選の情勢調査はNNNと読売新聞社が2月3日から5日までの3日間電話とインターネットで実施し、県内では3304人から回答がありました。この調査結果にYBC独自の取材を加味し、分析していきます。





それでは、選挙区ごとの情勢を見ていきます。まずは県1区です。届け出順に、自由民主党・新人の遠藤寛明さん（39）、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）、参政党・新人の桜田恭子さん（44）の3人の争いです。熊坂記者「遠藤さんは、自民支持層の9割近くを固め、無党派層から3割近くの支持を得ています。年代別では20代以下から7割近い支持を集め、党の大物の応援などで陣営のムードを高めています」熊坂記者「原田さんは、中道支持層の9割超を固め、国民支持層から3割ほどの支持を得ています。70代以上で4割近い支持を受け、大票田の山形市を中心に攻勢をかけます」熊坂記者「桜田さんは、参政支持層の6割を固め、国民支持層から1割ほどの支持を得ています。50代以下でいずれも1割ほどの支持を得ていて、街頭演説を重ね支持拡大を図ります」続いて県2区です。届け出順に、国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）、自由民主党・前職の鈴木憲和さん（44）、日本共産党・新人の岩本康嗣さん（60）の3人が争っています。熊坂記者「菊池さんは国民支持層の7割近く、中道支持層から7割超の支持を得ています。60代以上で3割を超える支持で、前回衆院選よりも手応えを感じているといいます」熊坂記者「鈴木さんは自民支持層の9割超を固め、無党派層から3割超の支持です。全ての年代で5割を超える支持を集め、30代では7割の支持です。大臣としての活躍に期待する声も聞かれます」熊坂記者「岩本さんは共産支持層の8割超を固めたほか、れいわ新選組の支持層から3割ほどの支持です。20代以下で1割ほどの支持があり、政権批判票の取り込みを図ります」最後に県3区です。届け出順に、中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）、参政党・新人の遠藤和史さん（60）、自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）、国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）の4人が争っています。熊坂記者「落合さんは中道支持層の8割ほどを固め、無党派層から2割近い支持です。70代以上で4割近くの支持を集め、公明党との連携で組織票の取り込みも図ります」熊坂記者「遠藤さんは参政支持層から5割近く、日本保守党から5割の支持を集めています。40代で1割ほどの支持を受け、『草の根』で支持拡大を図ります」熊坂記者「加藤さんは自民支持層の8割超を固め、無党派層から2割ほどの支持を得ています。30代と60代以上で4割を超える支持を受け、実績をアピールして支持基盤を固めます」熊坂記者「喜多さんは国民支持層の6割近くを固め、無党派層からの支持は1割ほどです。20代以下で3割近い支持を集め、居住地の鶴岡市以外への支持拡大を図っています」なお、現時点で態度を明らかにしていない有権者が一定数いることから今後、情勢が変わる可能性もあります。