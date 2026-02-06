プルマン東京田町の「JUNCTION」に、五感で味わう「桜アフタヌーンティー2026」が登場。

桜に包まれる午後のティータイムは、都心でお花見気分を味わうご褒美時間です☆

プルマン東京田町「JUNCTION」桜アフタヌーンティー2026

提供期間：2026年3月1日 (日)〜4月30日 (木)

提供開始時間：14:30 〜（最終入店 16:00）

料金：

・2時間制 1人 8,000円(税込)／ドリンク L.O 30分前

・3時間制 1人 8,500円(税込)／ドリンク L.O 30分前

・滞在時間無制限 1人 9,000円(税込)

※サービス料はありません

場所：JUNCTION（東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F）

アクセス：JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

予約：Web、電話 03-6400-5855（プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -9p.m)

※全てのプランに、シャンドンロゼをベースにしたドリンクが1杯付きます（ノンアルコールの提供も可能）

※前日までに予約

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」の、レストラン＆バー「JUNCTION」に、桜に包まれる午後のティータイムを楽しめる「桜アフタヌーンティー2026」が登場。

「桜アフタヌーンティー2026」は桜を主役に、道明寺粉や宇治抹茶、国産柚子に苺など和のテイストを感じる素材が使用されます。

一品ごとに異なる味わいの表情を持たせた、繊細で春らしいスイーツをそろえたアフタヌーンティーです。

桜の見頃を迎えると、ロビーやバーに面した大きなは、窓一面の桜景色が広がります。

館内にいながら、春の情景をゆったり楽しめるシチュエーションです☆

五感で桜を楽しむ、桜アフタヌーンティー

スイーツ7種：

桜と道明寺粉のヴェリーヌ抹茶のシュークリーム柚子とホワイトチョコレートのムース桜と苺のタルトレット桜とクランベリーのサブレサンド抹茶のバスクチーズケーキ桜のマカロン

日替わりセイボリー3種：チキンガランティーヌ／旬魚のカルパッチョ／トリュフエッグサンド／ラザニア／ラムコロッケ／パテドカンパーニュ／カリフラワーポタージュ／サーモンブルスケッタ／野菜のピクルス／ブランダードクロケット／ロールキャベツ／アランチーニ／テリヤキチキンラップ／ミニアメリカンドック／海老と季節野菜のアヒージョ／季節野菜のフリッタータ／フロマージュキッシュ／エビとサーモンのテリーヌ／カプレーゼ／手毬寿司 などから日替わりで提供

フリーフロー：コーヒー(ホット・アイス) ／エスプレッソ (シングル・ダブル) ／カフェラテ (ホット・アイス) ／カプチーノ

14種のロンネフェルトの紅茶：ハニーブッシュメドー／チェリーブリス／ルイボスウィンタープラム／モルゲンタウ／イングリッシュブレックファスト／アッサムバリ／アールグレイ／ダージリンサマーゴールド／アイリッシュウィスキークリーム／チルアウトウィズハーブ／カモミール／ペパーミント／バイタルグレープフルーツ／アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

2026年春、プルマン東京田町が「桜」をテーマにした上品なアフタヌーンティーをお届け！

春の喜びを感じる桜アフタヌーンティーは、スイーツと自家製スコーン＆いちごジャム、日替わりセイボリーが用意されます。

スイーツは、桜の淡い香りに抹茶の奥行きや柚子の爽やかさが寄り添う7品。

セイボリーは日替わりで3品が提供されます！

さらに、ベリーを添えた桜色のシャンドンロゼを1人1杯プレゼント。

窓の外に広がる満開の桜とグラスの中に咲く春の彩り、視覚でも味覚でも春を感じられる、特別なティータイムが楽しめます☆

桜と道明寺粉のヴェリーヌ

バニラのブランマンジェに、道明寺粉を使用したジュレと桜の花を浮かべた桜風味のジュレを重ねた、和洋折衷のヴェリーヌ。

バニラの香りと桜の風味が上品に調和し、道明寺粉のもち米由来の自然な甘みが和菓子の趣をそっと添える、新感覚のデザートです！

抹茶のシュークリーム

宇治抹茶のカスタードクリームを包み込んだシュー生地に、ホワイトチョコレートと抹茶のクリームを重ねた「抹茶のシュークリーム」

花穂紫蘇（はなほじそ）を添えた芸術作品のような一品です。

紫蘇の花を一緒に味わうことで、抹茶の濃厚さに紫蘇の爽やかな香りとほのかな酸味が重なり、和のエッセンスを感じられます☆

柚子とホワイトチョコレートのムース

マスカルポーネとホワイトチョコレートのムースに、国産柚子「木頭ゆず」のピューレを使用した爽やかなジュレをプラス。

まろやかな甘さのムースに柚子の清涼感が際立ち、香りと味わいのコントラストが美しいハーモニーを奏でます！

桜と苺のタルトレット

桜風味のしっとりとしたフィナンシェに、季節のフルーツ・ライチと苺を合わせて、ふんわり仕上げたジュレを飾ったタルトレット。

春の香りと果実の軽やかな酸味をフィナンシェのコクがやさしく受け止める、見た目にも華やかな一品です☆

桜とクランベリーのサブレサンド

桜風味のバタークリームに、やわらかく仕上げたクランベリーを合わせたサブレサンド。

サクサクのサブレにあしらわれた桜の塩漬けが、ほのかな塩味を添えています。

甘み・酸味・塩味のバランスが心地よく広がる一品です！

抹茶のバスクチーズケーキ

香り高い宇治抹茶を贅沢に使用した、濃厚でなめらかな口どけのバスクチーズケーキ。

抹茶のほろ苦い味わいに、後味としてチーズのコクが広がる、 奥行のある大人のスイーツです☆

桜のマカロン

桜の香りをまとったガナッシュをサンドした、春を象徴するマカロン。

軽やかな口当たりで、一口ごとにふわりと広がる桜の香りと、甘さを抑えた繊細な味わいを楽しめます！

セイボリー＆フリーフロードリンク

プルマン東京田町のアフタヌーンティーのもう一つの魅力は、シェフ自慢のセイボリー。

日替わりで提供する3品のセイボリーには「チキンガランティーヌ」「旬魚のカルパッチョ」「トリュフエッグサンド 」など、季節の素材を生かした贅沢な料理が並びます。

春の風を感じながら、まるでレストランのコース料理を一口ずつ味わうような、贅沢なアフタヌーンティーです☆

また、フリーフローのドリンクは、ドイツの老舗紅茶メーカー・ロンネフェルトより14種類の紅茶を心ゆくまで堪能できます。

この春おすすめの紅茶は、ジューシーなスイートチェリーの香りと味わいにうっとりするフルーツティー「チェリーブリス」

リンゴ・パパイヤ・クランベリーなどの果実に、スパイスやハーブをブレンドした、華やかでフルーティーな一杯です！

桜アフタヌーンティーとともに、調和のとれた春のシンフォニーを楽しめます☆

桜色に染まっていく美しい景色と、上品な桜スイーツで心を満たすひととき

目の前に広がる桜の景色は、プルマン東京田町の桜アフタヌーンティーでひときわ印象的。

桜の見頃が訪れると、大きな窓一面に美しい桜の風景が広がります

桜は毎年少しずつ枝葉を伸ばし、3月から4月にかけて春爛漫の美しい景色へ☆

都心にいながら、まるで特等席で花見をしているかのようなひとときを味わえる、プルマン東京田町ならではの春のご褒美時間を過ごせます！

※例年、桜は3月末から4月が見頃

桜に包まれる午後のティータイムが楽しめるアフタヌーンティーが、2026年もプルマン東京田町に登場。

プルマン東京田町「JUNCTION」の「桜アフタヌーンティー2026」は、2026年3月1日〜4月30日まで提供です☆

