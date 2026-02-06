イタリア・コルティナダンペッツォで五輪マークと写真に納まる人たち＝6日（共同）

【ミラノ共同】第25回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は6日午後8時（日本時間7日午前4時）からミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で開会式が行われ、17日間の大会が開幕。地球温暖化やコスト増大の課題に直面する雪と氷の祭典は持続可能性を追求し、四つのエリアに会場を分散して広域で開催される。

選手121人の日本選手団は冬季最多18個のメダルを獲得した前回北京大会を超える成績を目指す。6日はフィギュアスケート団体やアイスホッケーなどが行われ、競技は7日から本格化する。

イタリアでは1956年コルティナダンペッツォ大会、2006年トリノ大会に続き、20年ぶり3度目の冬季五輪。近年の招致熱低下で国際オリンピック委員会（IOC）は複数の国や地域、都市の共催を容認しており、初めて二つの都市名を冠する大会が実現した。

「調和」をテーマに掲げる開会式はミラノ以外に山間部の会場でも選手が入場行進する異例の形式。聖火台はミラノとコルティナダンペッツォに置かれ、史上初めて2都市同時点火となる。戦禍が続き、分断が深まる世界で平和を祈念する。

開幕前、厳しい取り締まりで批判される米国の移民・税関捜査局（ICE）が大会へ捜査官を派遣する計画が明らかに。ミラノでは反発のデモがあり、緊張感も漂う。

3大会ぶりに欧州に戻った冬季五輪には92カ国・地域から選手約2900人が参加し、ウクライナに侵攻するロシアと同盟国ベラルーシ勢は個人の中立選手として出場。登山とスキーを融合した山岳スキーを追加競技に採用し、8競技、116種目でメダルを争う。