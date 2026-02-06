「コンプはやべぇだろ」りんごちゃん、大量の推しグッズに「金額を知ってるだけに凄いとしか言いようがない」の声
物まねタレントのりんごちゃんは2月5日、自身のInstagramを更新。あふれんばかりの“セーラームーン愛”が詰まったショットを公開しました。
【写真】りんごちゃんの“セラムン愛”あふれるショット
この投稿にファンからは、「コンプリートはなかなか難しいのにすごーい」「うわー！愛が凄い！」「金額を知ってるだけに凄いとしか言いようがない」「セラムン愛を感じる」「TシャツかしっかりあゆさんのカウコンのコラボTシャツ さすがです」といった称賛の声が続出しました。
(文:五六七 八千代)
大量のセーラームーングッズがズラリ「コンプはやべぇだろ」というコメントと共に投稿されたのは、11枚の写真。1枚目には、セーラームーンのムーンスティックを手に、歌手の浜崎あゆみさんとセーラームーンがコラボレーションした貴重なTシャツを着こなしたりんごちゃんが写っています。続く2〜11枚目には、「明治×セーラームーン」の商品がずらりと並んでおり、まさに圧巻の光景です。
「りんごちゃん、ますます可愛い」1月31日の投稿では、「Beforeの写真がおもろすぎなのよ基本的に」とつづり、見事なダイエットビフォーアフターを披露したりんごちゃん。『熱狂マニアさん！』（TBS系）の企画でダイエットに挑戦したようで、写真では、ダイエット前の自身のパネルと、スッキリした現在の姿が並んでいます。この変貌ぶりに、コメントでは「りんごちゃんご飯全部美味しそうだった！！」「りんごちゃん、ますます可愛い」「すごーい、私も痩せたーい」「顔がシャープになったもんね」などの声が集まりました。
